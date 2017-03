Krški nogometni klub zaradi slabih rezultatov zamenjal trenerja

14.3.2017 | 08:50

Tomaž Petrovič (Foto: Martin Rigler/www.nk-bravo.si)

Krško - Vodstvo Kluba NK Krško se je odločilo za prekinitev sodelovanja s trenerjem članske ekipe Tomažem Petrovičem, ki je ekipo vodil od januarja 2014. Upravni odbor kluba se je odločil, da je čas za spremembo v vodenju ekipe in to nalogo zaupal Roku Zorku, domačemu trenerju in dosedanjemu vodji in trenerju Nogometne Šole NK Krško, so na svoji spletni strani zapisali v omenjenem klubu.

"Nogometni klub Krško se g. Petroviču zahvaljuje za uspešno vodenje članskega moštva v preteklem obdobju, ko si je ekipa priborila napredovanje v 1. SNL, v sezoni 2014/15 in v prvi sezoni 1. SNL osvojila 6. mesto in si tako zagotovila obstanek v prvi ligi. Po seriji neprepričljivih rezultatov v sezoni 2016 / 2017 je članska ekipa NK Krško s 4 zmagami, 11 neodločenimi izidi in 9 porazi na osmem mestu lestvice 1 SNL Telekom Slovenije s 23 točkami. Tomažu Petroviču je ponujeno nadaljnje delovanje znotraj NK Krško, same odločitve pa še ni sprejel," dodajajo.

39-letni Zorko je univ. dipl. prof. športne vzgoje in ima izkušnje kot igralec v članskem nogometu, uspešnem vodenju mladinske nogometne šole, ki je pod njegovim vodstvom postala ena izmed 10. najbolj uspešnih mladinskih nogometnih šol v Sloveniji, v kateri so do danes ustvarili 12 mladih reprezentantov Slovenije. S trenerskim delom se ukvarja že 14 let in med njegovim vidnejšimi uspehi so:

- osvojitev naslova Državnega prvaka U13 (2012)

- osvojitev naslova Državnega prvaka U15 (2014)

- 5. mesto na evropskem prevenstvu Nike Premier Cup U15 (2014)

- 2. mesto 1. SKL 2016

Rok Zorko je trenutno trener kadetske ekipe, ki zaseda 5. mesto na 1 SKL in je ob svojem imenovanju dejal: "O prevzemu članske ekipe nisem razmišljal, ker imam v prvi vrsti še veliko svojega dela in ciljev, ki so povezani z mojo funkcijo vodje in trenerja v NŠ. Delo z mladimi nogometaši me resnično veselil in v tem uživam iz dneva v dan. Tako kot je nogomet nepredvidljiv, tako se je v klubu zgodila situacija, ko se je uprava odločila za spremembo na trenerskem mestu. Odločil sem se, da se preizkusim v delu na najvišjem nivoju nogometa v Sloveniji. Zame je to ogromen izziv v katerega bom v naslednjih dneh vložil celega sebe. Težko bo preklopiti, vendar upam, da mi uspe v najkrajšem možnem času. Rad pa se bi tudi v svojem imenu zahvalil Tomažu, ki je našemu klubu veliko pomagal na vseh nivojih našega delovanja."

J. A.