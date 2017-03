Gasilci reševali iz pločevine; danes brez elektrike in vode

14.3.2017 | 07:00

Sinoči ob 21.21 sta na cesti Trebnje–Mokronog v bližini naselja Dol pri Trebnjem, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, očistili cestišče razlitih motornih tekočin, nudili pomoč delavcem vlečne službe pri nakladanju vozil in nudili pomoč reševalcem NMP Trebnje, ki so oskrbeli poškodovani osebi in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dimniška požara

Sinoči ob 18.59 uri so v naselju Rakovec, občina Brežice, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Rakovec, Kapele in Župelevec so požar, ki je zajel tudi okoli dvanajst kvadratnih metrov ostrešja, pogasili in ostale prostore pregledali s termo kamero.

Ob 6.50 so v naselju Leščevje, občina Ivančna Gorica, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Posredovali so gasilci PGD Muljava, ki so na kraju počakali, da nevarnost mine. Materialna škoda ni nastala.

Travniški požari

Ob 11.40 je v naselju Veliko Črnelo, občina Ivančna Gorica, kontrolirano kurjenje v gozdu ušlo nadzoru. Požar so lokalizirali in pogasili gasilci PGD Ivančna Gorica.

Ob 11.50 je v naselju Trata VI v Kočevju zagorela suha trava. Posredovali so prostovoljni gasilci PGD Kočevje in pogasili požar na površini okoli pol hektara.

Ob 19.40 je v Gričku pri Željnah, občina Kočevje, zagorela trava in podrast. Požar na površini na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas in Kočevje.

b 21.47 je v Slovenski vasi, občina Kočevje, zagorela trava in podrast na površini okoli dvesto kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Stara cerkev in Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PAKA , TP USER , TP ZAJČJI VRH(ČR) , TP LOKVE 2, TP LOKVE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2, izvod Proti igrišču.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO 1978;

- od 8:00 do 10:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL;

- od 9:00 do 10:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJE GRČEVJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo:

- od 8:00 do 8:30 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE;

- od 12:00 do 13:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Spodnje Pijavško izvod Spodnje Pijavško – desno med 8:30 in 11:00 uro in na območju TP Vrhe Bohor izvod Vrhe med 11:30 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Piršenbreg izvod Jug med 8:00 in 9:00 uro.

Brez vode

Med 10. in 15. uro bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena oskrba s pitno vodo na območju naselij Kot, Trebnji vrh, Ručetna vas, Petrova vas in Mihelja vas, so sporočili iz Komunale Črnomelj.

