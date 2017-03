Štiri oz. dve prijavi za vodenje Zarje

14.3.2017 | 10:35

Novo mesto - V novomeškem stanovanjskem podjetju Zarja izbirajo novega direktorja za mandatno obdobje petih let. Nadzorni svet družbe je prijave kandidatov za ta položaj zbiral do četrtka, 9. marca, včeraj pa so jih odprli.

Kot je za Dolenjski list povedal predsednik nadzornikov Mirko Bilbija, so prejeli štiri pravočasne ponudbe, od tega pa sta bili dve nepopolni. »Predvidoma prihodnji četrtek bo seja nadzornega odbora, na kateri se bomo morali odločiti med tema dvema ponudbama, tako da bo naša odločitev znana najkasneje v dveh tednih,« je dejal Bilbija.

Po naših neuradnih podatkih se je za novo mandatno obdobje potegoval tudi sedanji direktor Zarje Martin Kambič.

