Gimnazijci gostili komisarko Violeto Bulc

14.3.2017 | 11:10

Koliko uradnih jezikov je v EU? Za pravilen odgovor dobiš pisalo. In komisarka Bulčeva jih je včeraj razdelila kar nekaj. (Foto: M. M.)

Gimnazijci predstavnico EU včeraj niso spraševali o težkem zaposlovanju in negotovi prihodnosti, bolj so jih zanimali droni, pa električna vozila ipd. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Novomeško gimnazijo je včeraj obiskala evropska komisarka Violeta Bulc. Dijakom 3. letnika je v avli šole, ki jo je obiskovala tudi sama, predstavila delo Komisije in svoje delo, dijaki pa so ji zastavili tudi nekaj vprašanj o prihodnosti v EU.

Bulčeva je bila, kot omenjeno, tudi novomeška gimnazijka in o tistem obdobju življenja ima, kot je povedala včeraj, same lepe spomine. „Bili smo res dober razred in se še vedno redno srečujemo. Bili smo vedoželjni in tudi precej športno aktivni. Seveda so bila obdobja, ko komaj čakaš, da minejo kontrolke, meni denimo matematika ni kaj preveč dišala, potem pa sem imela na Fakulteti za energetiko 14 izpitov iz matematike. V gimnaziji smo se veliko tudi sami organizirali, imeli smo denimo literarni krožek, ki ga je vodil Matjaž Berger, in smo še natančnejše kot pri pouku predelali ruske romane. Res lepo obdobje, vidim, da ste na šoli marsikaj spremenili, ampak iz teh sten še vedno čutim enako pozitivno energijo,” je odgovorila dijakom na vprašanje o gimnazijskih časih.

V nadaljevanju jim je predstavila sestavo in delovanje Evropske unije ter Komisije in njenega urada, s tem da je slušatelje spraševala in jim za pravilen odgovor delila kemične svinčnike. Spregovorila je tudi o izzivih Evropske unije, od brexita do migrantske krize in terorizma, ob koncu pa jih povabila k sodelovanju v projektih Erasmus+, evropskih solidarnostnih enotah in novem projektu enotnih vozovnic za mlade, move2learn learn2move.

Gimnazijci so komisarko spraševali o dronih, umetni inteligenci in električnih vozilih, jedrski energiji in poklicih prihodnosti. Glede slednjih je povedala, da jih je težko identificirati, na splošno pa jim je svetovala: „Ohranite svojo radovednost in se izpopolnjujte na vseh področjih, saj bodo v bodoče zaželeni res hudi eksperti posameznega področja in pa razgledani, dinamični posamezniki, sposobni horizontalnega povezovanja. Šola in študij vas bosta naučila, kako se učiti, kako iz obsežnega gradiva razbrati bistvo in ga naštudirati. Na vas pa je, da si upate iti še dlje, do roba in tudi čez, kjer se dogajajo dejanske inovacije, gonilo našega razvoja. Pri tem pa se nikar ne izolirajte, ampak se povezujte. Močno verjamem, da bodo sodobno družbo tvorili izjemni posamezniki z močno kolektivno zavestjo. Delajte dobro, ker potem, četudi vam nekaj ne bo povsem uspelo, boste zadovoljni, vedoč, da ste dali vse od sebe.”

Tudi med pogovorom jim je večkrat povedala, da naj oblikujejo svoja lastna mnenja in se nenehno sprašujejo ter iščejo odgovore. „Živeti v demokraciji je nekaj najboljšega in najbolj zahtevnega hkrati. Vedno moramo iskati skupne odgovore, kar vsekakor ni lahko. Hkrati pa je v demokraciji veliko ljudi, ki se nenehno pritožujejo, zelo malo njih pa jo pomaga aktivno soustvarjati, saj za to potrebuješ lastno mnenje,” je med drugim povedala komisarka Violeta Bulc.

M. Martinović

