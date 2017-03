Čelno trčila, oba voznika v bolnici

14.3.2017 | 12:00

Sinoči nekaj po 21. uri so bili možje v modrem obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih vozil na cesti med Trebnjim in Gomilo. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov sta čelno trčila avtomobila, ki sta ju pripeljala 34-letna voznica in 28-letni voznik. Oba so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Okoliščine oziroma vzrok za nastanek nesreče novomeški prometniki še preiskujejo.

Ničesar odnesel

Včeraj so bili novomeški policisti obveščeni, da je v zadnjem tednu nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo na Jurčičevi ulici v Novem mestu. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Mastil se bo in vrtal

V minulih dneh je v okolici Trebnjega neznanec vlomil v zidanico in vzel suhomesnate izdelke ter baterijski vrtalnik. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

