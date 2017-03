V Vrbini stekla pripravljalna dela za gradnjo odlagališča

14.3.2017 | 13:30

Vrbina - Začela so se pripravljalna dela za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki ga vodi Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO). Gradnja bo potekala predvidoma v obdobju 2018 – 2020. Pripravljalna dela, ki so se začela v tem mesecu, bodo zaključena najkasneje konec avgusta, njihova vrednost pa je 716 tisoč evrov (z DDV), so sporočili iz ARAO.

"Pripravljalna dela obsegajo izvedbo predobremenilnega nasipa, ki bo podlaga za izvedbo platoja, na katerem bodo stali objekti odlagališča. Namen zgodnejše izvedbe pripravljalnih del je v tem, da se v daljšem časovnem obdobju do začetka gradnje odlagališča nasip utrdi in stabilizira. Predobremenilni nasip predstavlja tudi del zagotavljanja zaščite odlagališča pred največjimi možnimi poplavami, kot se običajno ščiti jedrske objekte," še sporoča ARAO.

Od začetka marca na lokaciji Vrbina potekajo geodetske meritve. V nadaljevanju bodo tam naredili poskusna polja za preveritev ustreznosti vgrajenih materialov.

J. A., foto: ARAO