Zlati kamen občini Podčetrtek, med finalisti tudi Novo mesto in Grosuplje

14.3.2017 | 15:00

Novo mesto je bilo med finalisti. (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana - Nagrado Zlati kamen 2017 za razvojno najbolj prodorno občine Slovenije kot tudi regijsko zmagovalko je na tradicionalnem srečanju občin in županov Slovenije v Festivalni dvorani v Ljubljani prejela občina Podčetrtek. Ostale regijske zmagovalke so občine: Cerkno, Kamnik in Lendava.

Med letošnjimi finalisti so se iz zahodnega dela Slovenije znašli Bohinj, Cerkno in Kranjska Gora, iz osrednje in jugovzhodne Slovenije so za nagrado kandidirali Grosuplje, Kamnik in Novo mesto, kandidata od Koroške do Posavja sta bila poleg Podčetrtka še Laško in Slovenj Gradec, vzhod države pa sta zastopala Lendava in Ljutomer.

Letos so se organizatorji pri izboru še močneje naslonili na rdečo nit, ki je pri letošnji nagradi turizem. V utemeljitvi piše, da je Podčetrtek zgleden primer za razvojni model uspešnega manjšega kraja. "V kraju ob Sotli so znali izkoristiti večino svojih danosti in s pomočjo prepleta najrazličnejših elementov zgraditi relativno močno blagovno znamko, ki Podčetrtek pozicionira kot »kraj telesnega in duhovnega zdravja«. Na ta vsebinski sklop so v Podčetrtku pripeli večje in manjše znamenitosti kraja in jih povezali v prepričljivo zgodbo, ponudbo pa s pomočjo dobro zasnovanih investicij še dodatno okrepili. Tako so se na znamko pripeli tudi lokalni podjetniki, s pomočjo njihovih izdelkov pa so v kraju razvili še nove dogodke. Ob tem občina sodi med bolj aktivne: z uspešnimi projekti, podprtimi z evropskimi sredstvi, so uspeli močno dvigniti kakovost življenja v kraju,"sta odločitev utemeljila predsednik strokovnega sveta dr. Andrej Černe, profesor in prodekan za znanstveno in raziskovalno dejavnost ter mednarodne odnose Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, in vodja raziskave Zlati kamen mag. Robert Mulej.

Raziskava ISSO Zlati kamen vsako leto pregleda preko 160.000 podatkov o vseh slovenskih občinah. Vanjo je sicer vključenih več kot petdeset ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja štiri leta v vseh slovenskih občinah. Dodatna kvalitativna analiza vključuje analizo strategije, odprtosti občine ter vključenosti občanov v odločanje in aktivnosti. Kazalniki ne merijo le stanja, ampak tudi aktivnosti in dinamiko sprememb skozi leta, s čimer se izkazuje razvojni napredek občine. Med kandidate za nagrado se uvrstijo občine, kjer zasledimo sklope povezanih dobrih praks, ki dajejo merljive rezultate, so sporočili organizatorji.

Doslej so podelili šest zlatih kamnov, prva ga je leta 2012 prejela Idrija, sledile so občine Postojna, Škofja Loka in Šentrupert, lani pa je nagrada pripadla slovenski prestolnici.

J. A.