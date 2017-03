Novomeška bolnišnica lani zmanjšala izgubo

Poslovanje, delovanje in organizacijo dela v novomeški splošni bolnišnici so na novinarski konferenci predstavili (z leve): direktorica Milena Kramar Zupan, strokovni direktor primarij Milivoj Piletič, pomočnica direktorice za zdravstveno nego Simona Volf in predstojnik Urgentnega centra Bojan Kostić. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2016 uspela zaustaviti negativni trend poslovanja. V letu 2015 so imeli za 2,4 milijonov izgube, lani pa le 170 tisoč evrov. "To je velik dosežek, še posebej zato, ker so bili pogoji v letu 2016 za poslovanje bistveno slabši od predhodnega leta, saj je večina slovenskih bolnišnic lani poslovala s kar precejšnjo izgubo. Glavni problem poslovanja so bili na novo odprti urgentni centri, kaj je sicer dobro za ljudi, vendar pa žal brez potrebnega zadostnega financiranja," je poudarila direktorica Milena Kramar Zupan.

Prav delovanje urgentnega centra predstavlja glavnino finančnih težav. "Mi smo lani v urgentnem centru naredili namesto načrtovanih in plačanih 44 tisoč pregledov kar 64 tisoč, torej za 50 odst. več, kot smo imeli zagotovljenega in plačanega programa ter iz tega naslova ustvarili skoraj milijon evrov izgube. Dejansko smo potem polovili s pozitivnim poslovanjem in zastavljenimi sanacijskimi ukrepi ves ta pozitivni trend, da smo na koncu zaključili z minimalno izgubo," je dejala.

Urgentni center naj bi pokrival območje Dolenjske in Bele krajine, a so ga obiskali tudi pacienti iz drugih regij. Tu gre, kot je dejal predstojnik Bojan Kostić, za paciente iz Posavja, ki bi sicer uradno gravitirali na brežiški urgentni center, še več pa iz kočevske in delno ljubljanske regije, ki bi sodili pod okrilje Urgentnega centra Ljubljana.

Planirani delovni program so v novomeški bolnišnici lani presegli za 2,4 milijona plačanega in za 3,4 milijona evrov neplačanega programa. Če bi bolnišnica dobila plačilo za celoten izveden program, bi ustvarila za več kot 3 milijona evrov presežka, ki bi ga lahko namenila za prepotrebne investicije, je poudarila Kramar Zupanova. Še vedno pa ostaja odprt problem likvidnosti zaradi nepokritih obveznosti iz preteklosti, teh je za okoli 10 milijonov evrov.

