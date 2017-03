Policijski helikopter poletel v Ljubljano; spet gorela suha trava

14.3.2017 | 19:10

Foto: arhiv DL

Danes ob 7.37 je policijski helikopter v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku prepeljal obolelo osebo iz Črnomlja v UKC Ljubljana.

Ob 10.30 je v Beli Cerkvi v občini Šmarješke Toplice ob avtocesti gorela suha trava. Gasilci PGD Bela Cerkev so pogasili ogenj na površini 300 kvadratnih metrov. Posebne škode ni.

Ob 14.04 so posredovali gasilci PGD Zabukovje in PGD Sevnica v kraju Podgorje ob Sevnični (občina Sevnica), kjer je gorela trava. Gasilci so travniški požar v velikosti 0,5 ha pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Vdrli v hišo

Ob 13.58 so v Sadinji vasi v Semiču gasilci PGD Kot Brezje s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanjsko hišo, ker je obstajal sum, da je v hiši onemogla oseba.

Iztekalo olje

Ob 13.19 je na cesti Semič-Jugorje, občina Semič, iz poškodovanega vozila iztekalo hidravlično olje. Gasilci PGD Črnomelj so počistili cestišče v dolžini okoli petih kilometrov. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

J. A.