S cesto se bližajo cilju

15.3.2017 | 08:30

Dolnja Prekopa - Gradnja ceste na tretjem, zadnjem neprenovljenem, odseku regionalne ceste skozi naselji Dolnja Prekopa in Dobrava pri Kostanjevici v dolžini 710 metrov v teh dneh hitro napreduje, potem ko so gradbeni stroji na tem območju zabrneli lansko jesen.

Prenovo te ceste bodo končali do konca maja, kot pojasnjuje predstavnik občine Kostanjevica na Krki Stanislav Rostohar, višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja.

Sedanja prenova ceste je celovita, taka, pri kakršni je vztrajala občina. Gradnja zajema poleg prenove ceste še kolesarski stezi, obojestranska pločnika, avtobusni postajališči in otoke za omejitev hitrosti vožnje ter vodovod, prestavitev in zaščito telefonskih kablov, cestno razsvetljavo in fekalno kanalizacijo.

