Ni predaha za gasilce; danes brez elektrike

15.3.2017 | 07:00

Včeraj ob 7.13 uri sta v Prigorici, občina Ribnica, trčila osebno in kombinirano vozilo. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja ter počistili razlite motorne tekočine. V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Oskrbeli so ju reševalci NMP Ribnica.

Travniški požari

Ob 19.40 je na Gričku pri Željnah v občini Kočevje zagorela trava. Požar na štirih različnih lokacijah s skupno površino okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas in PGD Kočevje.

Ob 18.48 je v Mali Gori, občina Kočevje, zagorela trava. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in PGD Stara Cerkev. Pogasili so 50 kvadratnih metrov površine goreče trave.

Ob 12.17 so ob Roški cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili približno 50 kvadratnih metrov goreče trave.

Ob 13.10 sta ob Taborski cesti v Grosuplju na površini okoli 100 kvadratnih metrov goreli trava in podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Grosuplje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PAKA , TP LOKVE , TP LOKVE 2, TP USER , TP ZAJČJI VRH(ČR).

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM na izvodu ČRPALIŠČE VAS LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo :

- od 8.00 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI STOPIČAH;

- od 12.30 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK;

- od 11.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLNJA STRAŽA;

- od 12.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA 1981;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE 2001.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Blatno, Pišece, Pišece 2, Pišece Orehovec, Pišece grad, Pavlova vas, Pavlova vas center in Sveti Jedrt med 8. in 10. uro ter med 14. in 15. uro in na območju TP Pavlova vas Trate med 8. in 14. uro.

M. K.