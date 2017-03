Krka premagala tudi Maribor

15.3.2017 | 09:00

Peter Hribar (Foto: I. V.)

Novo mesto - Petnajsti krog prve slovenske namiznoteniške lige so namiznoteniški igralci Krke odigrali v Mariboru, kamor so odpotovali z enim samim ciljem: doseči novo zmago s čim boljšim izidom. Bržkone bi jim to tudi uspelo, če ne bi Tilna Novaka zapustila športna sreča, saj bi lahko v dvorani Tabor v gosteh dosegel proti Piljaku zmago. Navzlic temu so bili Novomeščani po srečanju zadovoljni. Veteran Uroš Slatinšek je igral zanesljivo in brez težav dobil vse tri dvoboje, Peter Hribar pa je z borbeno igro prispeval dve zmagi, kar je zadostovalo za nove prvenstvene točke, ki so ekipo še učvrstile na prvem mestu prve državne lige.

Podrobnejši rezultati: Matevž Črepnjak : Peter Hribar 2:3, Danilo Piljak : Tilen Novak 3:0, Matic Slodej : Uroš Slatinšek 0:3, Danilo Piljak : Peter Hribar 2:3, Matevž Črepnjak : Uroš Slatinšek 0:3, Matic Slodej : Tilen Novak 3:1, Danilo Piljak : Uroš Slatinšek 0:3

V 16. krogu se bodo Novomeščani jutri v Drgančevju pomerili z ekipo Ilirije, ki je trenutno na desetem mestu na lestvici.

J. P.