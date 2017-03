Strojniki na sejmu Altermed v Celju

15.3.2017 | 11:10

Novo mesto, Celje - V petek, 13. marca, se je novomeška Srednja strojna šola udeležila vsakoletnega sejma Altermed v Celju. Sodelovali so dijaki drugega letnika srednjega strokovnega izobraževanja - Jaka Kocmur, Matic Mohar in Matej Gramc z mentoricama Petro Colarič ter Natalijo Kirar. Tema letošnjega sejma je bila Odgovorno s hrano.

Na sejmu smo se predstavili ekošole in ekovrtci. Na naši stojnici so si obiskovalci lahko ogledali raziskavo o odpadni hrani, ki jo proizvedemo na Srednji strojni šoli. Raziskava je pokazala, da imamo vsako leto manj odpadne hrane zaradi skrbnega načrtovanja jedilnikov, k temu pa pripomore tudi možnost, da se nerazdeljena malica brezplačno razdeli dijakom po dvanajsti uri. Izračunali smo, da je količina odpadkov v litrih na osebo minimalna, saj znaša le 0,039 litra na osebo.

Na sejmu so dijaki v demonstracijski kuhinji predstavili tudi pripravo jedi iz presežka skuhane hrane ter spekli mesne kroglice, ki so jih obiskovalci z veseljem poskusili. Naši dijaki so bili še posebej veseli obiska stojnice ministra za kmetijstvo Dejana Židana in Bineta Volčiča, priznanega kuharskega mojstra.

MESNE KROGLICE (Avtorji: dijaki Srednje strojne šole Novo mesto)

Zelo pogosto nam od nedeljske goveje juhe ostane govedina. Iz nje lahko naredimo preproste mesne kroglice, ki nam bodo popestrile ponedeljkov jedilnik.

Sestavine:

Ostanki govedine iz goveje juhe

Drobtine

1 jajce

Šopek zelišč (peteršilj ali meta ali mešanica začimb po okusu; mleta paprika

1 čebula

1 žlička gorčice

Sol

Poper

Olje za cvrtje

Postopek priprave:

V mešalniku zmeljemo očiščene koščke govedine, čebule in zelišč. Zmes ne zmeljemo v pašteto, ampak naj bodo koščki še vidni. Zmes preložimo v posodo in ji dodamo preostale sestavine. Oblikujemo kroglice v velikosti oreha in jih ocvremo v vročem olju ali pa jih spečemo v pečici. Pečeš jih, dokler niso lepo zapečene. Preložimo jih na papirnato brisačko, ki vpije odvečno maščobo. Postrežemo z jogurtovo omako ali kečapom.

P. C.