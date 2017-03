Z zmago v Šenčurju potrdili prvo mesto

15.3.2017 | 09:30

Klemen Kužnik je v 20 minutah dosegel 19 točk in ob tem zadel pet od devetih metov za tri točke. (Foto: I. V.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči v Šenčurju po pričakovanju z visoko zmago nad domačim moštvom v zadnjem krogu prvega dela potrdili prvo mesto na lestvici, ki pa je bolj prestižnega pomena, saj se točke, dosežene v prvem delu sezone, ne prenašajo v ligo za prvaka.

Medtem ko je domačim košarkarjem, ki bodo sezono nadaljevali v ligi za obstanek, še nekako uspelo držati korak z Novomeščani, so ti v nadaljevanju z agresivno igro v obrambi in hitrejšo igro hitro strli odpor Šenčurja in začeli večati prednost vse do končnih 24 točk razlike. Drugi polčas so novomeški košarkarji dobili s 56:25, prvi strelec Krke, pri kateri se je vseh dvanajst igralcev vpisalo med strelce, pa je bil domačin Klemen Kužnik, ki je v 20 minutah dosegel 19 točk in ob tem zadel pet od devetih metov za tri točke. Skupno so košarkarji Krke na tekmi s Šenčurjem dosegli osemnajst trojk, kar je izenačenje drugega najboljšega dosežka v zadnjih devetih letih oziroma, odkar Košarkarska zveza Slovenije podrobno zbira statistiko prve lige. Rekorder ostaja Helios, ki je 2008 na tekmi prav proti Krki zadel 21 trojk.

Šenčur Gorenjska gradbena družba : Krka 62:86 (20:18, 37:40, 57:70)

Šenčur Gorenjska gradbena družba: Jeršin 1 (1:2), Martinčič 13 (1:2), Pajić 13 (1:2), Pavić 8, Hadžifejzović 9 (2:2), Tovilović 7 (2:2), Varagič 11.

Krka: Rebec 6, Curry 5, Kastrati 8 (0:1), Rojc 8, Kužnik 19, Jukić 11, Dimec 7 (1:1), Čebular 2, Ritlop 7, Bunić 2, Elliott 5 (3:4), Luković 6.

Prosti meti: Šenčur Ggd 9:14, Krka 4:6.

Met za tri točke: Šenčur Ggd 9:28 (Varagič 3, Pajić 2, Martinčič 2, Tovilović, Hadžifejzović), Krka 18:40 (Kužnik 5, Jukić 3, Rojc 2, Rebec 2, Kastrati 2, Luković 2, Ritlop, Curry).

Osebne napake: Šenčur Ggd 16, Krka 21.

Lestvica: 1. Krka 40, 2. Zlatorog Laško 39, 3. Union Olimpija 38, 4. Hopsi Polzela 37, 5. Helios Suns 35, 6. Rogaška 33, 7. Sixt Primorska 32, 8. Tajfun 32, 9. Šenčur Ggd 29, 10. Terme Olimia Podčetrtek 27, 11. LTH Castings 25, 12. Portorož 23.

I. V.