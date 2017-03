Kako bi se med poplavami držala ograja na meji?

15.3.2017 | 10:30

Tajnica KS Jesenice na Dolenjskem Rajka Križanac je izrazila lokalna pričakovanja, da bodo pristojne ustanove zavarovale Slovensko vas pred poplavami. (Foto: M. L.)

Predstavniki nekaterih partnerjev projekta (Foto: M. L.

Postavili so tablico z oznako visoke vode. Foto: M.B.

Slovenska vas, Brežice, Velika Dolina - Ali bo reka Bregana ob naslednjih izredno močnih padavinah še vedno poplavljala tako močno, kot je, na primer, leta 2014? To je najverjetneje eno od vprašanj, s katerim prebivalci ob tej reki v Slovenski vasi spremljajo evropski projekt FRISCO1, v okviru katerega se je prav v zadnjih dneh zvrstilo nekaj dogodkov v občini Brežice.

V sklopu projekta FRISCO1 so v mladinskem centru Brežice organizirali pogovor z naslovom Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami, namenjen prebivalcem ob rekah Bregana in Sotla.

O tem so razpravljali tudi na nedavnem javnem pogovoru v Brežicah Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami, namenjenem vodnim razmeram v porečju rek Bregana in Sotla. Kot sta tam sporočila tajnica krajevne skupnosti Rajka Križanac in poveljnik PGD Obrežje Sandi Bratoš, v krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem, po katere ozemlju teče Bregana, pričakujejo čim prejšnjo zaščito pred poplavami. Opozorila sta tudi, da bi žičnata ograja ob državni meji med morebitnimi prihodnjimi poplavami utegnila prestreči naplavine, kar bi lahko pomenilo dodatno nevarnost in breme za naselje ob reki.

Jože Papež, vodja razvoja in odgovorni vodja projektov v podjetju Hidrotehnik, je v pogovoru poudaril, da ljudje lahko omilijo moč poplavne vode, a se lahko celo sami dobesedno izpostavijo poplavam. Za primer je navedel, da so vodarji odkrili celo objekt, zgrajen v strugi vodotoka.

Papež je dejal, naj ljudje nikar ne odlagajo različnega materiala ob reke in potoke ali celo v strugo.

Na pogovoru v brežiškem mladinskem centru, ki se ga je udeležil tudi predstavnik Hrvatskih vod Hrvoje Bogat, so prisluhnili med drugimi še Igorju Strojanu iz agencije za okolje, ki je predstavil hidrološke napovedi in opozorila, in predstavnici uprave RS za zaščito in reševanje Nataši Poje Jovičič, ki je osvetlila samozaščitne ukrepe pred in med poplavami ter po poplavah.

V sklopu projekta FRISCO1 so učenci osnovne šole Velika Dolina sodelovali na delavnici o poplavah. Šolarji iz Slovenske vasi so skupaj s predstavniki krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem v Slovenski vasi postavili oznako dosega visokih voda. Na njej je datum 23. maj 2015, ko je gladina Bregane dosegla označeno rekordno višino.

Akcijo označevanja dosega visokih voda po vsej Sloveniji že od leta 2014 vodita agencija za okolje in Zveza geografov Slovenije. V Slovenski vasi so tako v sklopu projekta FRISCO1 postavili že 32. tovrstno oznako.

S projektom FRISCO1 želijo zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure in je del programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija–Hrvaška. Slovenski partnerji so ministrstvo za okolje in prostor, agencija za okolje, direkcija za vode, uprava za zaščito in reševanje in Inštitut za hidravlične raziskave.

»Poleg ozaveščevalnih dogodkov bodo rezultat projekta predvsem skupna orodja, skupni modeli, skupne karte in skupni projekti Slovenije in Hrvaške na šestih čezmejnih porečjih, konkretneje: izboljšane baze podatkov za obvladovanje poplavne ogroženosti, čezmejno usklajene študije celovitega obvladovanja poplavne ogroženosti, izboljšani hidrološko hidravlični modeli, izboljšan model napovedovanja poplav, izboljšane in čezmejno usklajene karte poplavne nevarnosti in ogroženosti, priprava tehnične in upravne dokumentacije za gradbene protipoplavne projekte ter nadgradnja sistema opozarjanja in alarmiranja,« pojasnjujejo v skupini, ki uresničuje projekt.

