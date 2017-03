Veselo za pusta

15.3.2017 | 10:30

Novo mesto - Na pustni torek so tretješolci Osnovne šole Šmihel Novo mesto prišli v šolo preoblečeni v pustne preobleke. Bili so ninje, kavboji, gusarji, princeske, angeli, kuhar, klovn, Miki miška … Vsaka maškara se je v podaljšanem bivanju predstavila. Povedala je, kaj predstavlja, kam se bo šla še pokazat. Zarajale so in zapele, pa tudi igrale so se. Vse so si za nagrado prislužile bonbone. Za spomin je nastalo tudi nekaj fotografij. Bilo je zabavno in veselo.

Helena Murgelj

