Akustični El Kachon

15.3.2017 | 11:45

Tina Gerbec Radaković, Žiga Dobravec in Andrej Krt Barbič (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Topliško-novomeška rock skupina El Kachon, ki je lani jeseni navdušila z novim videom Odpoved, ki ga je posnela v stari Ljubljani, tudi na Tromostovju, se je pred dnevi v Novem mestu znova predstavila tudi v svoji akustični različici, v kakršni so jo Novomeščani pred leti spoznali tudi že v Narodnem domu. Nekoliko manj trd zvok skupine, kot smo ga vajeni z njenih treh plošč, je še posebej dobrodošel za klubske nastope na manjših prizoriščih.

Začetek delovanja skupine El Kachon sega v leto 2011, ko so imeli v Dolenjskih Toplicah prve vaje. Tomi, Krt in Sondžo so skupaj igrali že prej, potem pa so se srečali v mladinskem klubu Kewder, kjer so se pogovarjali, kako bi radi delali in igrali svojo glasbo. V skupini so se zbrali glasbeniki treh različnih generacij, najstarejši bi bil najmlajšemu lahko oče, a so se kljub razliki v letih dobro ujeli in že po nekaj vajah so imeli dovolj skladb za prvo ploščo, do danes pa so posneli tri plošče, prvi dve v angleščini in tretjo v slovenščini.

El Kachon sestavljajo pevka Tina Gerbec Radaković, kitarista Tomi Perinčič, ki je s svojo pevsko vlogo tudi precej enakovreden Tini, in Andrej Krt Barbič, ki zna navdušiti tudi z orglicami, basist Dejan Sondža Gerbec Radaković, tolkalist Primož Pimps Malenšek in bobnar Žiga Dobravec, ki se edini še ni resneje lotil prepevanja. Gre za glasbenike z zelo različnimi glasbenimi koreninami, od hard rocka in panka do bluesa in fusiona, ki so jih znali povezati med sabo.

I. V.

