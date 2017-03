Kulturni dan učencev OŠ Krmelj

Ljubljana, Krmelj - Februar, mesec kulture. Učenci Osnovne šole Krmelj se trudimo biti kulturni vsak dan, na vsakem koraku. In prav to spodbujamo na različne načine. Tudi tako, da skupaj obiščemo različne kulturne ustanove.

Letos smo obiskali Lutkovno gledališče Ljubljana. Vsi učenci od 1. do 5. razreda smo si ogledali gledališko predstavo Emil in detektivi. Uživali smo vsako minuto, kajti predstava je bila čudovita, igralska zasedba pa odlična. Z nasmehi na obrazih in bučnim aplavzom smo pokazali svoje navdušenje.

Po predstavi smo se razdelili v skupine. Dve skupini sta se spoznali z izdelovanjem senčnih lutk in vsak jo je tudi izdelal, drugi dve skupini pa sta imeli voden ogled po gledališču, kjer smo učenci spoznali celotno kulturno ustanovo – delovanje, zaposlene, rekvizite, prostore. Imeli smo možnost vpogleda v delavnico, kjer izdelujejo marionete. Bili smo navdušeni. Po vseh dejavnostih in ogledu gledališča smo se sprehodili po mestnem jedru Ljubljane in si ogledali najpomembnejše znamenitosti našega glavnega mesta.

Polni novih spoznanj in izkušenj smo se vrnili v Krmelj. Preživeli smo pester in čudovit dan.

Sara Podlogar, 5. razred OŠ Krmelj

