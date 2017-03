Ena ptička priletela v metliški vrtec

15.3.2017 | 10:40

Metlika, Novo mesto - Učenci in učiteljice Osnovne šole Dragotina Ketteja smo se odzvali povabilu ravnateljice metliškega vrtca Marijance Kolar in se odpravili na sončno stran Gorjancev. Vijugasta cesta nas je vodila do Metlike, mesta na jugu naše Slovenije, kjer so nas poleg prijetnih sončnih žarkov čakali veseli otroci metliškega vrtca in njihove vzgojiteljice.

Za naše gostitelje smo zaigrali glasbeno–gledališko predstavo Ena ptička priletela, ki je avtorsko delo učiteljice glasbe Darinke Pirc. Pod njenim budnim očesom smo se na predstavo pridno pripravljali že od začetka šolskega leta. Priprave so bile včasih naporne. A ni nam žal, da smo se potrudili, saj smo v metliškem vrtcu ponovno zablesteli ter z glasbo, petjem in plesom priklicali nasmeh na obraze vzgojiteljic in vrtčevskih otrok – tudi tistih najmlajših.

Po uspešni predstavi smo se sprehodili še do metliškega gradu in uživali v lepotah Bele krajine. Gotovo nismo bili zadnjič v teh prelepih krajih.

Gabi Maček

