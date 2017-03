V SB Novo mesto nižja izguba; Pristojni naj zavarujejo območja pred poplavami

15.3.2017 | 18:00

Tudi tokrat smo se v uredništvu Dolenjskega lista lotili pomembnejših tem. V sveže tiskani izdaji preberite:

BOLJŠE POSLOVANJE V NOVOMEŠKI BOLNIŠNICI

Splošni bolnišnici Novo mesto je v letu 2016 uspelo ustaviti negativni trend poslovanja. V letu 2015 so imeli za 2,4 milijona izgube, lani pa le 170 tisoč evrov. Na poslovanje bolnišnice v lanskem letu je zelo vplivalo izvajanje sanacijskih ukrepov in konec leta 2015 odprtje urgentnega centra, ki je s svojim delovanjem vnesel precejšnje spremembe v delovanju bolnišnične dejavnosti. Prav delovanje urgentnega centra predstavlja glavnino finančnih težav. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

OPRAVIČILO VEČ KOT DENAR

Albert Pavlič in Samo Hudoklin sta se nekdanjemu županu opravičila za izjave, povezane s komunalnim prispevkom iz leta 2012 in 2013. Pravi, da mu je to pomenilo več kot odškodnina, saj tega, kar se mu je dogajalo, ne privošči niti podgani.

BOJIJO SE NOVIH POPLAV

Reka Bregana se ob močnih lokalnih padavinah spremeni v hudournik in domačini pričakujejo od pristojnih ustanov zavarovanje pred poplavami. V krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem, po ozemlju katere teče Bregana, pozivajo oblasti k zaščiti območja pred poplavami, ob tem pa izpostavljajo še dodatni dejavnik tveganja, žičnato ograjo, ki poteka ob državni meji, kar hkrati pomeni tik ob reki Bregani. Kot pravijo, bi se les, ki ga s seboj nosi narasla reka, lahko zataknil v ograjo. Ograja bi zaradi nanosa lahko delovala skoraj kot nasip, ki bi povzročil močnejši val v spodnjem toku.

IN ŠE…

Bili smo tudi na Gregorjevem sejmu KZ Krka in na Veseli Gori, na moški in ženski salamijadi v Sevnici in številnih drugih dogodkih, o katerih tudi poročamo.

Preberite torej več v sveže tiskanem Dolenjskem listu, ki ostaja edini neodvisni tednik v tem delu Slovenije.