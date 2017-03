Kostanjevičan razstavlja v Narodni galeriji

15.3.2017 | 14:30

Uroš Abram (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Drevi bodo v Narodni galeriji v Ljubljani odprli razstavo kostanjeviškega fotografa Uroša Abrama Dialoški portreti (2013-2017) - portreti slovenskih sodobnih umetnikov za tednik Mladina.

Uroš Abram je rojen leta 1982 v Novem mestu, odraščal pa je v Prekopi pri Kostanjevici, kjer je obiskoval osnovno šolo. Brez posebnih ambicij se je vpisal na ljubljansko srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, kjer se je v izjemno kreativni generaciji navdušil za ustvarjalno fotografijo, zato je bilo nadaljevanje študija na sloviti praški umetniški akademiji FAMU zanj nekako logična odločitev. Svojo prvo razstavo je imel v Kostanjevici, kjer so fotografije z bucikami pripenjali na drevesa v okolici šole, temu pa je sledilo več sto razstav. Sodeloval je z več oglaševalskimi agencijami in fotografiral pri številnih projektih, zadnja leta pa njegove fotografije lahko občudujemo v Mladini, kjer je poleg rednih fotografskih zadolžitev dobil tudi prostor za predstavitev svojega izjemno kreativnega pristopa k portretni fotografiji.

"Mladina je edini slovenski časnik, ki vzpodbuja in daje prostor tovrstni kreativnosti. Prostor temu je pred leti odprl Borut Peterlin, sledilo pa mu je več prvokategornih slovenskih fotografov. Zgodi se, da se s kakšno fotografijo ukvarjam tudi po štirideset ur, kar si kje drugje ne bi mogel privoščiti," je za Dolenjski list pred odprtjem razstave v Narodnem domu povedal Uroš Abram in med ljudmi, ki imajo največ zaslug za to izpostavil kreativnega urednika Roberta Botterija ter dodal: "Že po kakšnem petem portretu sem začel dobivati povabila za razstave v galerijah, a sam sem te videl bolj v knjigi, ki jo človek lahko zvečer vzame v roke in se pri kakšnem portretu dlje časa zadrži, jo večkrat vzame v roke. Povabila Narodne galerije seveda nisem mogel zavrniti, tako da sem ob njem moral spremeniti svoj pogled na portrete. Razstavljati v inštituciji, kot je Narodna galerija, je za fotografa posebna čast."

Več o njegovi razstavi v narodni galeriji in o Urošu Abramu bomo objavili prihodnji teden v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

I. Vidmar