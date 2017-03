Hitro našli roparja telefona, odkrili ukraden tovornjak in škodo

15.3.2017 | 14:00

V Italiji ukraden tovornjak Iveco (Foto: Policija)

Ukradena škoda (Foto: Policija)

Novo mesto - Policisti Policijske postaje Novo so bili v soboto proti večeru v večernih urah obveščeni, da sta na Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu neznanca napadla štirinajstletnega fanta, mu ukradla mobilni telefon in pobegnila. Takoj so odšli na kraj, oškodovanca pospremili v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe in začeli iskati osumljenca, ki so ju izsledili še isti večer. Med preiskavo so na podlagi ugotovitev pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 18-letnega in mladoletnega osumljenca iz Novega mesta. Med hišno preiskavo so našli in zasegli ukradeni mobilni telefon. Osumljencema so odvzeli prostost. Ovadili ju bodo na pristojno tožilstvo zaradi ropa.

Med 13. in 14. marcem je v naselju Mala Cikava nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit.

Na Trški gori je med 13. in 14. marcem neznanec vlomil v zidanico in ukradel dve kosilnici, visokotlačni čistilec in posodo z gorivom. Latnika je oškodoval za 2000 evrov.

Policisti Postaje mejne policije Dobova so med opravljanjem mejne kontrole na tovornem vlaku, ki je prevažal razsuti tovor, v enem izmed vagonov našlil skritih šest tujcev, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in na nedovoljen način vstopiti v Slovenijo. Po zakljčenem postopku so tri državljane Afganistana, državljana Alžirije in državljana Sirije predali hrvaškim varnostnim organom.

Minulo noč so štiri tujce, ki so se skušali izogniti mejni kontroli izsledili tudi policisti Postaje mejne policije Obrežje. Državljane Afganistana so odkrili v tovornem vozilu, ki je prevažal steklenice in je bil iz Bolgarije namenjen v Italijo. Tujce so prevzeli hrvaški varnostni organi.

V zadnjih dneh na Obrežju zasegli ukraden osebni avtomobil in tovorno vozilo

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v soboto na izstop iz Slovenije z osebnim avtomobilom pripotoval državljan Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled avtomobila. Ugotovili so, da so na vozilu ponarejene številke šasije. Škodo superb so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

V noči na torek so kontrolirali državljana Bolgarije, ki se je na izstop iz Slovenije pripeljal s tovornim vozilom znamke Iveco. Pri kontroli tovornega vozila in preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bilo tovorno vozilo 11. marca ukradeno v Italiji. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah obvestili tožilstvo.