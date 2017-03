Arheologi nadaljujejo v Pugljevi in potem Rozmanovi ulici

15.3.2017 | 17:00

Dela te dni potekajo v Pugljevi ulici, kmalu se bodo premaknili na Rozmanovo. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Z Mestne občine Novo mesto so sporočili, da po prvih izkopavanjih, ki so jih minuli teden opravili na Glavnem trgu, o čemer smo že poročali in podrobneje pišemo tudi v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista, ta teden nadaljujejo testna arheološka izkopavanja v Pugljevi ulici. Konec tedna, predvidoma jutri, bodo delo nadaljevali na začetku Rozmanove ulice (med hostlom Situla in poslovalnico LON), kjer bo tudi popolna zapora, obvoz pa bo urejen po Germovi in Vrhovčevi ulici.

Med 20. in 24. marcem so izkopavanja predvidena v spodnjem delu Glavnega trga, od Kandijskega mostu do trgovine Alpina. Promet bo urejen z delno zaporo cestišča na začetku Glavnega trga, obvoz pa bo po potrebi urejen preko parkirnih mest v spodnjem delu trga.

Konec prihodnjega tedna, predvidoma 25. in 26. marca, so v načrtu še izkopavanja na koncu Kandijskega mostu pri Čajarni. Promet bo ob delni zapori potekal izmenično enosmerno, obvoz pa bo po potrebi urejen preko parkirnih mest. Zapora bo v tem času tudi na levem zavijalnem pasu na Sokolski ulici (priključek na Glavni trg). Promet se bo odvijal po desnem zavijalnem pasu, skladno s prometno signalizacijo.

Testne izkope po pregledu sproti zasipavajo nazaj do nivoja cestišča. Med izkopavanji bo poskrbljeno za zaščito gradbišča in za čim manj moten dostop do mestnega jedra.

T. F., foto: M. M.

