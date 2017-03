Traktor pokopal voznika, novorojenček s helikopterjem v Ljubljano

15.3.2017 | 20:30

Novo mesto - Danes okoli 16. ure se je pri naselju Glinek v občini Mirna pri delu na polju prevrnil traktor in pod sabo pokopal voznika. Gasilci PGD Mirna in Trebnje so zavarovali kraj dogodka, pod prevrnjen traktor postavili lovilne posode in pivnike, preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva ter pomagali reševalcem. Poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Okoli 12. ure je v Malem Lipovcu v občini Žužemberk gorela suha trava, grmičevje in podrast. Gasilci PGD Ajdovec in Žužemberk so pogasili požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov.

Ob 13.30 posadka letalske policijske enote in dežurna ekipa HeNMP s helikopterjem prepeljala inkubator z novorojenčkom iz Splošne bolnišnice Novo mesto v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

D. O.