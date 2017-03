V Črnomlju tretji festival kamišibaj gledališča

16.3.2017 | 07:45

Utrinek z lanskoletnega festivala kamišibaj gledališča v Beli krajini. (Foto: M. B.-J.)

Črnomelj - V Črnomlju se danes začenja 3. festival kamišibaj gledališča v Beli krajini. Ob 10. uri si bodo predstave ogledali otroci v otroškem vrtcu na Čardaku. Uradno odprtje festivala pa bo s kamišibajem za otroke in odrasle ob 17. uri v Knjižnici Črnomelj.

Jutri, 17. marca, se bodo ob 11. uri z japonskim uličnim gledališčem predstavili v Varstveno delovnem centru Črnomelj, ob 16. uri pa v Domu starejših občanov Črnomelj. Zaključek festivala bo v soboto, 18. marca, ob 18. uri v Mestni muzejski zbirki Črnomelj z večerom za odrasle. V programu bodo sodelovali Igor in Jerca Cvetko, Jure Engelsberger, Mihaela Filak, Oskar in Rok Glavan, Enja in Tatjana Grabrijan, Breda in Darko Kočevar, Irena Rajh Kunaver, Marjan Kunaver, Jelena Sitar Cvetko in Jožica Žunič.

M. B.-J.