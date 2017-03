Gasijo suho travo in odpadke

16.3.2017 | 07:05

Včeraj ob 18.21 je med Račjim selom in Blatom, občina Trebnje, gorela suha trava in ločje. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Ob 18.35 je v Muhaberju v Novem mestu gorelo grmičevje, podrast in suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 19.22 je v naselju Brezje, občina Novo mesto, gorela suha trava, grmičevje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov.

Ob 19.17 sta od Rudniškega jezera proti Gričku pri Željnah, občina Kočevje, gorela bičevje in trava na površini približno 10 hektarjev. Požar so pogasili gasilci PGD Šalka vas in Kočevje.

Ob 19.54 je na Ljubljanski cesti v Kočevju gorela trava. Gasilci PGD Kočevje so pogasili travniški požar površine približno 100 kvadratnih metrov.

Ob 16.33 je gorela trava na več lokacijah na Radenskem polju v bližini ribiškega doma, občina Grosuplje. Posredovali so gasilci PGD Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Račna, Čušperk, Gatina in Zagradec pri Grosuplju, ki so pogasili okoli 1000 kvadratnih metrov trave.

Ob 16.26 sta v naselju Smrekec v Grosupljem goreli podrast in trava. Gasilci PGD Grosuplje so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 23.20 pa je v Dobruški vasi, občina Škocjan gorelo na divjem odlagališču odpadkov. Gasilci PGD Grmovlje so pogasili požar na površini 30 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu 2 Suhorepec.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Blatno, Pišece, Pišece 2, Pišece Orehovec, Pišece grad, Pavlova vas, Pavlova vas center in Sveti Jedrt med 8. in 10. uro ter med 14. in 15. uro in na območju TP Pavlova vas Trate med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Gorjane med 8. in 10. uro in Prevole, Drča med 10.30 in 14. uro.

M. K.