Z novo Karlovškovo knjigo se Slovenci vračajo k izročilu

16.3.2017 | 08:45

Domen Češarek, voditeljica Eleonora in sin Jožeta Karlovška Matjaž, ponosen ob izidu knjige svojega očeta.

Šmarjeta - Sinoči so v kulturnem domu predstavili novo knjigo Jožeta Karlovška z naslovom Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe. Knjiga o Šmarječanu, ki je bil na Slovenskem prvi, ki je v sliki in besedi predstavil slovensko bajeslovje, je ostala neobjavljena več kot pol stoletja - napisal jo je leta 1959 - sedaj pa jo je izdalo Društvo slovenski staroverci.

Njegov predsednik Domen Češarek, ki je tudi urednik knjige, je žal bolj maloštevilni publiki predstavil pomen Jožeta Karlovška in nove knjige, »ki je prva ilustrirana slovenska mitologija.« Delo, ki ga je označil za poljudno-znanstveno, je namenjeno Slovencem. V izdaji Društva Slovenski staroverci so knjigo uredili člani društva, strokovna komentarja pa sta prispevala umetnostni zgodovinar Boštjan Kenda in etnologinja dr. Monika Kropej. V besedilo (obstajali so trije rokopisi, vzeli so zadnjega) niso posegali, nič niso dodajali in spreminjali.

Anica Bobič, dolgoletna učiteljica in voditeljica turističnega krožka na OŠ Šmarjeti, ima Karlovškovo sliko Neurje nad Šmarjeto.

Jože Karlovšek (1900-1963), ki je bil po poklicu gradbenik, ljubiteljsko pa je preučeval ljudsko stavbarstvo, ornamentiko, mitologijo in umetnostno obrt, ni ostal le zbiralec in proučevalec ornamentov, ampak jih je tudi sam ustvarjal. Razvil je poseben način slikanja. Bogastvo okrog 220 strani obsežne knjige so slike, ki so bile problem - barvne je društvo pridobilo od Karlovškove družine, ki se vseskozi trudi pri ohranjanju spomina na velikega umetnika in raziskovalca, črno-bele pa od SAZU in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Mnogo jih je bilo treba še grafično obdelati, a po mnenju Češarka, jim je uspelo in so pridobili prvotne barve.

Knjiga, ki je lani decembra izšla v nekaj izvodih, je že pošla, kar izdajatelje veseli in razmišljajo po ponatisu. »V današnjem času razcveta najrazličnejših medijev tovrstne izdaje ljudem omogočajo vračanje k tradiciji in vrednotam, ki so oblikovale Slovence skozi zgodovino. Tako se širi slovensko pripovedno izročilo, ki je nujno za obstoj naroda. To je tudi namen našega društva,« je v Šmarjeti dejal Češarek, s katerim se je o knjigi in Karlovšku pogovarjala voditeljica večera Eleonora.

Zahvala županji Bernardki Krnc.

O svojem očetu je ponosno spregovoril tudi njegov sin Matjaž Karlovšek, ki je poudaril, da je bil Karlovšek v prvi vrsti Šmarječan, šele nato Domžalčan (v Domžalah je večji del življenja živel in delal ter tudi umrl). Zato je vesel, da v Šmarjeti ohranjajo spomin na Jožeta Karlovška, pri čemer se je zahvalil zlasti županji Bernardki Krnc - poklonil ji je tudi šopek rož. Županja je izrazila veselje in ponos, da lahko ohranjajo Karlovškovo dediščino, ki ima velik pomen za vse nas. Karlovšek je bil namreč izjemen v dveh ljubeznih - do rodne Šmarjete in do svojega dela.

Na predstavitvi knjige je recitacijo Nevihta nad Šmarjeto avtorja Dušana Ludvika (sliko je narisal Karlovšek) prebrala osnovnošolka Tjaša Udovč.

Besedilo in foto: L. Markelj

