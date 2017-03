Priznanje občine PGD Mokronog in ansamblu Nemir, listino Mokrim tačkam

16.3.2017 | 09:55

Mokronog - Ob tretjem praznovanju občinskega praznika so v občini Mokronog-Trebelno tretjič podelili občinska priznanja. Listino je prejela Lutkovna skupina Mokre tačke, priznanje občine pa Ansambel Nemir in Prostovoljno gasilsko društvo Mokronog.

Svečano akademijo ob prazniku so letos v Mokronogu pripravili prav na dan, ko občina praznuje – 14. marca. Na ta dan leta 2006 je namreč v veljavo stopil Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, ki je med drugim ustanovil tudi Občino Mokronog-Trebelno, kar je bila po besedah župana Antona Mavra najboljša odločitev, ki so jo pred več kot desetljetjem sprejeli občani, potrdil pa jo je državni zbor.

„Danes slavimo prehojeno pot, ponosni smo nanjo in si želimo, da se napredek vsaj v takšni meri nadaljuje. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki jim ni vseeno, kako nam gre, in iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. Vsak na svojem področju so za naše okolje pomembni, prav tako pa je velik tudi njihov prispevek k prepoznavnosti naše občine v širšem slovenskem prostoru,“ pravi župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver.

Na predlog župana je listino Občine Mokronog-Trebelno prejela Lutkovna skupina Mokre tačke za nesebično pripravljenost obogatiti dogodke v občini z edinstvenimi, premišljeno satiričnimi kratkimi igranimi prizori. Ansambel Nemir je prejel Priznanje Občine Mokronog-Trebelno ob desetletnici delovanja za dvig prepoznavnosti Občine Mokronog-Trebelno in športne dvorane ter za pripravljenost sodelovati v dobrodelnih akcijah, Prostovoljno gasilsko društvo Mokronog pa je prejelo Priznanje Občine Mokronog-Trebelno za 135-letno pripadnost ideji gasilstva in pripravljenost pomagati pomoči potrebnim, predvsem pa za aktivno delovanje v okolju ter prenašanje vrlin prostovoljstva in gasilstva na mladino.

Anton Maver in Dejan Židan.

Slavnostni gost letošnjega praznovanja je bil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ki je v govoru med drugim poudaril, da bi pri delitvi občin večji poudarek morali dati razlikovanju med uspešnimi in neuspešnimi kot med velikimi in malimi, pohvalil je tudi napredek in prizadevanja v občini Mokronog-Trebelno. Po prireditvi je v spominsko knjigo občine zapisal posvetilo.

Svečano akademijo, ki jo je povezovala Petra Krnc, so soustvarjali še učenci in učitelji Glasbene šole Trebnje, združene v dve komorni skupini. Mentor prve je David Kocijan, harmonikaše pa je na nastop pripravil Sandi Ravbar. Za konec uradnega dela so si obiskovalci ogledali promocijski film o občini, ki je v desetih minutah strnil opazovanje pokrajine v vseh štirih letnih časih, dogodke in običaje ter družbeno in gospodarsko življenje v občini.

V priponki tonska izjava župana Antona Mavra.

L. M., foto: Lapego

Galerija

























































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 31s nazaj Oceni srebrni dečko To pa ne povejo,da občina nima avtobusne postaje.Avtobusi so vsak dan v prekršku,ker ovirajo promet pri vstopanju in izstopanju potnikov.Razmisli ŽUPAN!!!! Preglej samo prijavljene komentatorje