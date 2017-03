Nujna večja varnost v romskih naseljih in sodelovanje s policijo

16.3.2017 | 11:00

Novo mesto - Romi bi morali sami več storiti za lastno varnost, pri vzdrževanju reda in miru v svojih naseljih pa okrepiti sodelovanje s policijo, je bilo v Novem mestu slišati na nedavnem sestanku romskih svetnikov jugovzhodne Slovenije ter predstavnikov policije. Romski svetniki se naj bi s policisti odslej srečevali na mesečnih sestankih, so napovedali.

Koordinacijski sestanek o varnostnih razmerah v romskih naseljih jugovzhodne Slovenije sta po podobnem sestanku v Novem mestu iz septembra lani pripravila Zveza za razvoj romske manjšine Preporod in Zveza Romov za Dolenjsko.

Kot so ocenili svetniki, se sicer varnost v romskih naseljih jugovzhodnega dela države na splošno krepi. Ob tem je kočevski romski svetnik Marjan Hudorovič poudaril, da morajo Romi poleg tega, da za lastno varnost najprej poskrbijo sami, za boljše sodelovanje s policijo doseči to, da se bodo njeni predstavniki v romskih naseljih "počutili tako varno, kot se Romi varno počutijo v državi". Boljši dialog bo omogočil okrepitev sodelovanja.

Podobno je glede varnosti v romskih naseljih menil tudi inšpektor Policijske uprave Novo mesto Robert Zupančič, ki je pristavil, da gre v izstopajočih primerih "za izpade individualne narave", ki jih policija kot take tudi obravnava. "Drugače je za okolico motečih dejavnikov manj," je dejal in hkrati romske predstavnike pozval k preventivnem delovanju proti vsem oblikam nasilja. "Tukaj si želimo tesnega sodelovanja z romskimi svetniki in tukaj lahko vaša vloga pride do izraza," je dejal.

Ob tem je opozoril tudi na problem omejevanja hrupa v romskih naseljih, pomladanskega sežiganja odpadkov, cepljenja psov proti steklini in pobegov mladostnikov. Policija je sicer glede nekaterih omenjenih vprašanj izvedla več preventivnih delavnic in namerava s temi nadaljevati po čim več romskih naseljih, je še napovedal Zupančič.

Kot je predsednik Zveze Preporod in Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš povzel po sestanku, se nameravajo romski svetniki jugovzhodne Slovenije okrepljeno zavzemati za zagotavljanje varnosti v romskih naseljih, hkrati pa v določenih primerih in po zgledu prekmurskih Romov v okviru t. i. vaških svetov računajo na pomoč romskih sovaščanov.

Rudaš je romske svetnike tudi pozval k organiziranju pomladanskih čistilnih akcij v in ob romskih naseljih ter napovedal mesečno srečavanje romskih in policijskih predstavnikov.

L. M., foto: Zveza Romov za Dolenjsko

