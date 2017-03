Preverjajte račune vulkanizerjev in morda dobite 10 tisoč evrov

16.3.2017 | 12:15

Ilustrativna slika.

Od 15. marca dalje je spet aktualna menjava pnevmatik. Ministrstvo za finance RS se je spomnilo nove nagradne akcije za potrošnike, v kateri je mogoče sodelovati le preko mobilne in spletne aplikacije »Preveri račun«.

Če potrošnik preko mobilne ali spletne aplikacije preveri račun za opravljeno storitev vulkanizerja, se lahko s tem računom poteguje za nagrado v višini deset tisoč evrov.

Za nagrado »Storitve« se potrošniku oblikuje srečka storitve, ko preveri račun za opravljeno storitev v prostorih naročnika ali na terenu in storitve vzdrževanja in popravila motornih vozil, med katere sodijo tudi popravila, montaža ali zamenjava gum in zračnic. Natančen seznam storitev na domu je določen v dodatku k pravilom. Za nagrado »Storitve« se torej oblikuje srečka za vsak preverjeni račun.

V dveh mesecih in pol nove nagradne igre so potrošniki preverili in na Finančno upravo RS poslali milijon 250 tisoč računov, od katerih so jih 3.820 označili kot račune za opravljene storitve mojstrov. Te račune bo komisija za nadzor žrebanja do začetka žrebanja še pregledala. V tem obdobju je oblikovanih tudi 34.200 srečk za sodelovanje preko portala eDavki, sporočajo iz Finančne uprave RS.

L. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni državljan iz principa ne bom vzel računa tudi zahteval ga ne bom raje naj plačajo miljarde tisti ki so izropal to državo sedaj bi pa s centi radi polnili blagajno in s kaznovanjem. Ne to je licemerstvo brez primere. Korupcija pa povsod na vrhi vlade v službah javnega sektorja vsi v žlahti, criniki imajo pištole da vlečejo dodatke ma adijo pamet legalno nas ropajo 33m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni rambo Sva že dva! popolnoma isto mislim 25m nazaj Oceni Mokronog Ko zmanjka denarja, se gremo državno loterijo. Preglej samo prijavljene komentatorje