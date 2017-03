Snemanje radijske oddaje Hudo

16.3.2017

Dolenjske Toplice - Letos smo nekateri učenci osnovne šole Dolenjske Toplice dobili priložnost, da smo bili gostje v radijski oddaji Hudo. Tako smo se že v ponedeljek, 6. marca, pripravljali na oddajo. Mentorici sta bili Greta Košmrl in Antonija Miklavčič-Jenič, oddajo pa je vodila Tadeja Bizilj z RTV Slovenija.

Tema oddaje so bila zelišča, naša naloga pa pripraviti enourno radijsko oddajo. Posneli smo intervju z poznanim zeliščarjem Jožetom Majesom, pobudnico zeliščnega vrtička ob šoli Heleno Jordan, mimoidočimi in učenci naše šole. Vsa vprašanja so se nanašala na zelišča, zeliščne vrtove in delo v vrtu. Po končanih intervjujih smo posnetke s pomočjo radijskih tehnikov in voditeljic zmontirali, saj smo vse to posneli na snemalnike. Delo je bilo zelo zabavno, zanimivo in poučno.

Da nismo bili lačni, sta poskrbeli učenki 9. b razreda, ki sta pod vodstvom Nade Medle Kovačevič pripravile zeliščne namaze in jih postregli. Jože Majes nam je povedal veliko novega o zdravilnih rastlinah, Helena Jordan o zeliščih, učenke 9. razreda pa o izdelavi mil in 1. mobilnosti projekta Erasmus + na Sicilijo.

V soboto, 11. marca, smo se z avtobusom odpeljali v Ljubljano na RTV, kjer smo snemali oddajo v živo. Čeprav smo se v Ljubljano odpravili zelo zgodaj, je bilo vredno, saj nisi vsak dan kar tako na radiu. Glede na to, da je bilo snemanje v živo, smo bili vsi zelo živčni in smo imeli kar veliko treme, vendar je na koncu oddaje ni bilo prav nič več, saj je bil pogovor z voditeljico zelo prijeten in sproščen. Ena ura je res hitro minila in že je bilo konec naših »petih minut slave« oziroma oddaje.

Po njej je bil na sporedu še kratek ogled celotne stavbe, nato je bil že čas za odhod nazaj v Dolenjske Toplice. Mislim, da je oddaja pripomogla tudi k našim odločitvam, kam bi se radi vpisali; naprej v srednjo šolo, mogoče pa bo res kdo izmed naših učencev enkrat radijski voditelj, kdo ve. Dejstvo je, da je bila to res nepozabna, koristna, predvsem pa zabavna izkušnja, ki nam bo še dolgo ostala v spominu.

Posnetke lahko poslušate na internetni povezavi: https://radioprvi.rtvslo.si/2017/03/hudo-18/.

Neja Ban, 7. b