Brajdič v zaporu vse do leta 2030

16.3.2017 | 14:20

Danijel Brajdič. (Foto: T.J. G., arhiv DL)

Trebnje - Danijel Brajdič, 24-letni mladenič iz romskega naselja Kerinov Grm v krški občini, je na Dolenjskem in v Posavju znan kot specialni povratnik. Še zlasti, ko govorimo o tatvinah in ropih. Tako tudi ni čudno, da ga zdaj po sodiščih vozijo pazniki, saj je na prestajanju kazni na Dobu. Obtožen je, da je okradel vulkanizerstvo v Šentjerneju in brez novih obsodb bo v zaporu do leta 2030.

Pred foto objektivi se je Brajdič skrival. (Foto: J. A.)

Nedavno se je moral zglasiti na sodišču v Trebnjem, kamor ga je pripeljala velika tatvina, ki naj bi jo v družbi s še enim storilcem (za koga naj bi šlo, se ne ve) izvedel v začetku junija 2013. Dogodek se je zgodil 5. junija 2013. »Okoli 23.30 je s še eno neugotovljeno osebo pristopil k vhodnim vratom vulkanizerstva v Šentjerneju, s sekiro razbil vrata in vstopil. Vzel je ročno blagajno, v kateri je bilo najmanj 160 evrov, in štiri plastične škatle, v katerih je bilo najmanj tisoč evrov v kovancih. Tako je družbo oškodoval za najmanj 1.160 evrov,« pravi obtožba, ki jo je predstavila tožilka Nada Črnugelj. V primeru priznanja krivde je predlagala eno leto zapora.

»Nisem kriv,« je bil na sodišču v Trebnjem kratek in jedrnat Brajdič, ki se je spretno skrival pred fotografskimi objektivi, bolj zgovoren pa je bil njegov odvetnik Blaž Guna, ko je med drugim predlagal, da zaslišijo strokovnjaka z Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki je pripravil strokovno mnenje o biološki sledi s kraja dogodka. »Menimo, da bo iz tega zaslišanja razvidno, da obstaja dvom, da je sled na sekiri dejansko obtoženčeva,« je pojasnil odvetnik.

Več o Brajdiču, katerega največji podvigi so, ko je pred leti v sostorilstvu ropal starejše ženice v Posavju - za ta in druga dejanja si je prislužil 17 let in pol bivanja v zaporu na Dobu - pa v današnji številki Dolenjskega lista.

J. Ambrožič

