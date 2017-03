Renaultove delnice po obtožbah o goljufanju tonejo

16.3.2017 | 13:20

Ilustrativna slika (Foto: arhiv Lokalno.si)

Tečaj delnic francoskega avtomobilskega proizvajalca Renault po sredini novici, da je koncern več kot 25 let uporabljal "goljufive strategije" na testih za certificiranje izpustov dizelskih in bencinskih motorjev, drsi močno navzdol. Potem ko je v sredo na borzi v Parizu nazadoval za 3,7 odstotka, zdaj izgublja še dodatnih 3,45 odstotka.

Tolikšen padec tečaja delnic je za avtomobilski sektor izjemen, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na v sredo povzeto poročilo francoskih preiskovalnih organov, ki so ga pridobili francoski mediji, naj bi po poročanju STA Renault uporabljal naprave, ki so omogočale goljufanje, tako da so motorji teste uspešno prestali. Preiskovalci naj bi ugotovili velike razlike v vrednostih izpustov pri testih v laboratoriju in v realnih pogojih na cesti.

V Renaultu so vse navedbe kategorično zanikali, drugi mož koncerna Thierry Bollore pa je za AFP poudaril, da v Renaultu ne goljufajo in da vsi njihovi avtomobili ustrezajo zakonsko postavljenim standardom. Programsko opremo, ki je omogočala goljufanje, pa je zagotovo uporabljal nemški konkurent Volkswagen. Afera ga je stala že na milijarde evrov.

Renault je sicer tudi lastnik novomeškega Revoza.

L. M.

