Metliški župan se je srečal s predstavniki verskih skupnosti

16.3.2017 | 19:20

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik se je danes skupaj s sodelavkama srečal s predstavniki verskih skupnosti iz metliške občine. Na srečanju, ki je že tradicionalno, je župan predvsem prisluhnil župniku v metliški, suhorski in radovski župniji Primožu Bertalaniču, kaplanu v omenjenih treh župnijah Mitji Buliču, podzemeljskemu župniku Petru Miroslaviču in župniku grškokatoliških župnij v Metliki in na Dragah Mihajlu Hardiju.

Bertalanič je dejal, da je v treh župnijah kar 20 cerkva, izpostavil pa je Tri fare v Rosalnicah, kjer bi morali urediti parkirišče in obnoviti srednjo cerkev. Sicer pa urejajo, kar je najbolj potrebno, ostalo pa čaka na boljše čase. Miroslavič je dejal, da so pokopališče v Podzemlju dokaj uredili, čaka pa jih še ureditev stopnic in ograje. Hardi je povedal, da je cerkev v Metliki dokaj urejena, na Dragah pa bi morali postaviti strelovod in sanirati lipo v bližini cerkve, v katero je udarila strela in se suši. Mitja Bulič pa je predlagal občinarjem, da bi se morali glede na to, da delajo za iste ljudi, večkrat srečati.

Župan je dejal, da imajo v občinskem proračunu postavko tudi za sakralne nepremičnine, župniki pa naj se dogovorijo, čemu bodo dali prednost.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše