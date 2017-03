Prevrnila se je na streho

16.3.2017 | 18:50

Danes ob 6. uri je pri kraju Cvibelj v občini Žužemberk voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste, trčila v oporni zid in se prevrnila na streho. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali mesto nesreče, usmerjali promet, odklopili akumulator, očistili cestišče razlitih motornih tekočin, postavili vozilo na kolesa in nudili pomoč reševalcem NMP Novo mesto, ki so oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kmetu prvi pomagal gozdar

Danes ob 8.34 je v gozdu pri Kamen vrhu v občini Dobrepolje pri delu na kmetijskem stroju nenadno obolel moški. Prisotni revirski gozdar je osebi nudil prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Ljubljana in GRS Ljubljana. Kljub hitri pomoči je oseba umrla na kraju dogodka. Reševalci GRS Ljubljana so jo prenesli do terenskega vozila in prepeljali v dolino, kjer so jo predali pristojnim službam.

