Na območju Čanja iščejo mladoletnika; iz gozda s helikopterjem

17.3.2017 | 07:00

Vodniki reševalnih psov (foto: arhiv)

Ponoči ob 1.10 uri so z OKC PU Novo mesto zaprosili za pomoč pri iskanju pogrešane mladoletne osebe na širšem območju naselja Čanje, občina Sevnica. Posredujejo vodniki reševalnih psov pri ZRPS Dolenjske, vodniki psov Kinološke zveze Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo Krajino in gasilci PGD Sevnica. Osebe še niso našli.

Iz gozda s helikopterjem v bolnico

Včeraj ob 11.08 se je v Goreljcah v občini Radeče pri delu v gozdu poškodoval krajan. Gasilci PGD Vrhovo, Radeče in Jagnjenica so nudili pomoč reševalcem NMP in zavarovali mesto pristanka helikopterja. Reševalci NMP Laško so oskrbeli poškodovanega na in ga skupaj z gasilci prenesli do helikopterja. Helikopter Slovenske policije z dežurno ekipa HNMP Maribora je poškodovanega odpeljala na zdravljenje v UKC Maribor.

Gasilci in reševalci pomagali ostarelemu

Ob 22.42 je na Slomškovi ulici v Brežicah starejša oseba padla v stanovanju in se ni mogla pobrati. Gasilci PGD Brežice so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili dostop reševalcem NMP Brežice do onemogle osebe. Reševalci so občanko pregledali in polegli v posteljo. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorela suha trava

Ob 20.12 je v Muhaberju v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 14.47 je zagorela trava za bencinskim servisom na Ljubljanski cesti v Kočevju. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so pogasili okoli 500 kvadratnih metrov travniške površine.

Ob 16.03 je v bližini Novomeške ceste v Kočevju zagorela trava. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in pogasili požar na površini okoli 2500 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR PRI DT,

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2,

- od 11.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT,

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU 1991,

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG PRI ŠKOCJANU 1989,

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. BREZOVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI na izvodu POLJANSKA GORA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10.00 do 13.00 napravah prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. ZILJE na izvodu 4 Zilje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Nadzorništvo Sevnica obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju TP Gorelce in Brunk med 8.20 in 11.30 uro, na območju TP Brunška Gora med 12. in 14. uro ter na območju TP Telčice med 8.30 in 14. uro; nadzorništvo Krško okolica na območju TP Mali Kamen Okrog med 8. in 10. uro, na območju TP Raztez in Raztez vas med 10.30 in 14. uro, na območju TP Mali Kamen okrog med 8.15 in 10. uro, na območju TP Raztez vas med 10.30 in 12.30 uro ter na območju TP Raztez med 12.30 in 14. uro; nadzorništvo Brežice na območju TP Krška vas SCT-nizkonapetostni izvod Cestno podjetje med 8. in 11. uro.

M. K.