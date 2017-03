V gradnji krožišča in mostovi, urejali bodo ulice

17.3.2017 | 08:30

Krožišče Dorc in cesta do OŠ Brestanica

Krožišče Veliki Podlog

Obvoznica Krško tretji most

Krško - Občina Krško je konec lanskega leta in v tem letu začela z gradnjo oz. rekonstrukcijo več odsekov cest na območju občine. V Krškem napreduje gradnja tretjega mostu v okviru izgradnje krške obvoznice, v Velikem Podlogu gradnja krožišča, prav tako gradnja krožišča Dorc v Brestanici z navezavo ceste mimo bazena do območja osnovne šole. Še v tem mesecu se bo začela gradnja krožišča na Sremiški ulici, sledile bodo obnove ulic na Vidmu, so sporočili iz krške občinske uprave.

Potem ko so v začetku oktobra lani direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor podjetja Kolektor Koling Tine Vadnal podpisali pogodbo za izgradnjo mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko, so novembra stekla dela. Novogradnja mostu, dolžine 274 metrov, preko Save pri Žadovinku z navezavo na sedanjo cesto do Megadoma vključno z vsemi komunalnimi vodi bo trajala predvidoma do konca marca leta 2019. Izgradnjo mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto pri Megadomu, ki predstavlja 3. fazo obvoznice Krško, vredno 4,7 milijona evrov, financirata Direkcija RS za infrastrukturo v višini 3,4 milijona evrov in Občina Krško v višini 1,3 milijona evrov.

Krožišče v Velikem Podlogu do poletja

Gradnja krožišča v Velikem Podlogu, ki se je začela konec minulega leta je v polnem teku. V sklopu naložbe, ki znaša okoli 240 tisoč evrov, bodo rekonstruirali tudi lokalne ceste od osnovne šole do krožišča in razširili cestišča ter zgradili enostranski pločnik in tlačni vod za fekalno kanalizacijo za naselje Veliki Podlog. Dela, ki jih izvaja podjetje Gradnje Boštanj, bodo trajala predvidoma do junija.

Krožišče Dorc: v gradnji most, poleti krožišče

»S ciljem umiriti promet na cesti Brestanica – Senovo, posledično pa za ves promet zapreti območje osnovne šole v Brestanici, so se v novembru lani začela dela gradnje mostu čez Senovški potok, preko katerega bo potekala navezovalna cesta od krožišča Dorc do območja osnovne šole oziroma proti Jetrnemu selu. V naslednjih mesecih oz. poleti bodo nadaljevali z gradnjo samega krožišča in ureditve okoli njega, v drugi polovici leta pa z deli ureditve parkirišča pri bazeni in gradnje cestne povezave proti Jetrnemu selu in OŠ Adama Bohoriča Brestanica,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dela, vrednost po gradbeni pogodbi zanaša nekaj več kot 875 tisoč evrov, izvaja podjetje Kostak, po načrtih pa bodo zaključena do konca leta.

V marcu začetek del na Sremiški ulici v Krškem

V teh dneh bodo začela graditi krožišče na križišču Sremiške in Zdolske ulice ter Ulice Slavka Rožanca na Vidmu v Krškem. S to naložbo, vredno okoli 190.000 evrov, želi krška občina predvsem izboljšati prometno varnost ter poskrbeti za pešce in kolesarje, da bodo imeli zagotovljeno infrastrukturo za trajnostno mobilnost. O zapori ceste in prometnem režimu v času gradnje bodo občane sproti obveščali.

Še v tem in v prihodnjem letu pa bodo po izgradnji krožišča na Vidmu nadaljevali z urejanjem ulic, in sicer Zdolske, Papirniške, Na Resi, v letu 2018 pa še Delavske ulice, Kurirske, Partizanske in Cankarjeve, so še dodali na krški občinski upravi.

M. Ž., Foto: Občina Krško

