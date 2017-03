Šestnajsta zaporedna zmaga Novomeščanov

17.3.2017 | 09:15

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Igralci Namiznoteniškega kluba Krka Novo mesto so včerajšnje srečanje v 16. krogu 1. slovenske namiznoteniške lige z zadnje uvrščeno ljubljansko Ilirijo vzeli resno, a okoli 25 predvsem zelo mladih gledalcev je videlo 45-minutni malo bolj intenziven trening domačih igralcev. Toliko časa je namreč ekipa Krke potrebovala za novo zmago.

Vodja domače ekipe Ivan Kapš je upošteval dejstvo, da so gostje precej slabši ne samo na papirju pač pa tudi dejansko, zato se je znova odločil za ekipo treh mlajših igralcev, ki v ligi igrajo vse bolje, prvi mož ekipe Uroš Slatinšek pa je kolege bodril s klopi. Vsi trije so nalogo dobro opravili in ekipa ni izgubila niti seta in Novomeščani so zmagali s 5:0.

V 17. krogu 1. slovenske lige bo novomeški klub igral s trenutno peto uvrščeno ekipo NTK Arrigoni iz Izole.