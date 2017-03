Tretji festival kamišibaj gledališča za otroke in odrasle

17.3.2017 | 11:00

Črnomelj - V Črnomlju se je včeraj začel 3. festival kamišibaj gledališča v Beli krajini, ki so ga pripravili Knjižnica Črnomelj, KUD Zlata skledica Črnomelj in Območna izpostava JSKD Črnomelj. S festivalom želijo v Črnomlju spomniti tudi na svetovni dan gledališča, ki bo 27. marca, in poudariti pomembnost uprizoritvene umetnosti za duhovni razvoj ljudi.

Kamišibaj je posebno gledališče, pri katerem gre za pripovedovanje ob slikah na malem odru. Prihaja z Japonske, kjer to tehniko uporabljajo že od 14. stol., vse bolj pa je priljubljena v Sloveniji in tudi v Beli krajini, kjer sta seme kamišibaja zasejala Breda in Darko Kočevar. Slogan letošnjega festivala je 'Kamišibaj zgodbe za vse generacije in za različne ustanove'. Zato so tudi pripravili zanimiv in pester program za otroke in odrasle.

V treh dneh bo nastopilo 14 odličnih kamišibajkarjev iz Ljubljane, Novega mesta, Ivančne Gorice in Črnomlja. Včeraj so si predstave ogledali otroci v otroškem vrtcu na Čardaku. Uradno odprtje festivala s kamišibajem za otroke in odrasle pa je bilo popoldne v Knjižnici Črnomelj, od koder so tudi fotografije v galeriji. Simbolično sta ga odprli direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčič in vodja črnomaljske Območne izpostave JSKD Helena Vukšinič.

Včeraj so nastopili najmlajši kamišibajkar Oskar Glavan ter njegov oče Rok, Tatjana Grabrijan ter Breda in Darko Kočevar. Z japonskim gledališčem se bodo danes predstavili v Varstveno delovnem centru Črnomelj ter v Domu starejših občanov Črnomelj. Zaključek festivala bo jutri ob 18. uri v Mestni muzejski zbirki Črnomelj z večerom za odrasle.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija