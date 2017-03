Voznik tovornjaka z 1,3 promila alkohola

17.3.2017 | 12:10

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Metlika je danes okoli 3. ure na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 20-letni državljan Hrvaške je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligramov alkohola (1,31 g/kg). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi obvestili pristojno sodišče.

Kar nekaj poskusov nedovoljenega prestopa državne meje

Policisti Postaje mejne policije Dobova so med opravljanjem mejne kontrole tovornega vlaka, ki je iz Srbije pripeljal les, v enem izmed vagonov našli skritega državljana Irana, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in na nedovoljen način vstopiti v Slovenijo.

Na mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje so v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak našli skritega tujca, ki se je skušal izogniti mejni kontroli.

Danes ponoči so brežiški policisti na območju Dobove izsledili in prijeli dva državljana Maroka, dva državljana Afganistana in državljana Kube, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vse tujce bodo po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.