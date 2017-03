Učenci kot ribe v akvariju

17.3.2017 | 13:50

Izbrani delegati, ki bodo Dolenjsko zastopali na 27. Nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo sredi aprila v Državnem zboru v Ljubljani. (Foto: DPM Mojca)

Novo mesto - Svetniške klopi novomeškega rotovža je včeraj popoldne zasedlo 29 delegatov občinskih otroških parlamentov iz 42 osnovnih šol 23 občin širše dolenjske regije. Mladi so na 27. regijskem parlamentu o načrtovanju svoje prihodnosti zelo kritično razpravljali predvsem do sedanjega izobraževanja, so sporočili iz novomeškega društva Mojca, ki srečanja pripravlja že vsa ta leta ob pomoči novomeške občine.

Kot so dejali, je bila zanimiva misel razpravljavca, ki ga moti, da sta iz šolskega sistema izrinjeni vrlini, kot sta iznajdljivost in domišljija. Šole so tako naravnane na učenje in ne na znanje, učitelji imajo raje »piflarje«. »Učenci smo kot ribe v akvariju, šolski sistem pa od nas zahteva, da splezamo na drevo in na koncu pretečemo še 100 km.«

»Prihodnost nas mladih ni le v šoli in službi, pomembno je tudi okolje, kakšno Zemljo bomo zapustili našim vnukom,« so poudarili mladi. Strinjali so se, da je služb dovolj, potrebno se je le potruditi in biti pri delu najboljši. Nekateri potrebujejo izkušnje, ki pa jih je moč pridobiti tudi s prostovoljstvom.

Glede domače vzgoje so, kot so povedali v Mojci, bili enotni, da velikokrat starši ne znajo reči Ne svojim otrokom. Prehitro izpolnijo njegove želje, otroci pa tako pridobljenih dobrin ne spoštujejo in se jih celo ne veselijo. Govorili so tudi o okolju, trajnostnih virih energije in se obregnili ob vetrne elektrarne. Ni jim bilo jasno, kako so lahko naše ptice bolj neumne kot one v Nemčiji ali drugod po svetu.

Za 28. parlament so v obravnavo predlagali naslednje teme Šolski sistem in prehrana, Dve dekleti, dva fanta – pa kaj! in Svet brez rasizma; begunci, migranti, terorizem.

Na koncu so izvolili še deseterico delegatov, ki bodo Dolenjsko zastopali na 27. Nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo sredi aprila v Državnem zboru v Ljubljani. To so: Matija Radež, Jaka Kunej, Neža Račečič in Marin Gazvoda de Reggi iz Novega mesta, Jakob Lavrič iz Trebnjega, Kevin Požek in Jakob Kavšek iz Črnomlja, Livia Plut iz Straže, Luka Anton Marn iz Ribnice ter Lea Žlogar iz Metlike.

M. Ž., Foto: DPM Mojca

Galerija