Pogrešanega mladoletnika našli živega in zdravega

17.3.2017 | 10:20

Pogrešanega mladoletnika, ki so ga iskali na širšem območju sevniškega naselja Čanje, so nekaj po sedmi uri zjutraj našli živega in zdravega, je potrdila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi novomeške policijske uprave. V akciji so poleg policistov sodelovali vodniki reševalnih psov pri ZRPS Dolenjske, vodniki psov Kinološke zveze Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo Krajino in gasilci PGD Sevnica. Policisti bodo z mladoletnikom opravili razgovor.

M. Ž.