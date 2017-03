Začeli so niz glasbenih recitalov

V trebanjski galeriji so sinoči gostili prvega v nizu glasbenih recitalov. (Foto: J. S.)

Ravnateljica Glasbene šole Trebnje Tatjana Mihelčič Gregorčič

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje so ob praznovanju jubilejnega 50. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov včeraj gostili prvega v nizu glasbenih recitalov. Dogodke - v tukajšnji galeriji jih bodo gostili ob četrtkih - je zasnovala Glasbena šola Trebnje v sodelovanju s trebanjskih Centrom za izobraževanje in kulturo (CIK), ki tudi upravlja tukajšnjo samorastniško zbirko.

»Ob jubilejnem taboru smo želeli predstavili povezavo vseh umetnosti, ki se srečujejo v Temeniški in Mirnski dolini, in ena teh je zagotovo glasbena umetnost, ki predstavlja nepogrešljiv del naše galerije tako pri pripravi in izvedbi otvoritvenih prireditev kot tudi pri samem galerijskem dogajanju,« o namenu tovrstnih dogodkov pripoveduje Patricija Pavlič, direktorica trebanjskega CIK-a.

»Že desetletja sodelujemo s Centrom za izobraževanje in kulturo pa tudi z galerijo ter se s svojimi programi intenzivno vključujemo v vse dogodke ob otvoritvah razstav in podobnih dogodkih,« pa o sodelovanju tukajšnje likovne in glasbene umetnosti pripoveduje ravnateljica Glasbene šole Trebnje Tatjana Mihelčič Gregorčič. V trebanjski glasbeni šoli, ki je lani praznovala 40-letnico delovanja, sicer tačas izobražujejo tristo učencev v občinah Mirnske in Temeniške doline – Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, za vsako desetletje trebanjskih samorastniških taborov pa so zasnovali po en glasbeni recital, pravi Mihelčič Gregorčičeva.

Na sinočnjem, prvem v nizu tovrstnih dogodkov, so se predstavili učenci glasbene šole, ki so ali še bodo tekmovali na državnem in mednarodnih tekmovanjih. Obiskovalcem so se tako predstavili Pika Bebar (klarinet, 2. r.), Miha Recelj (klarinet, 2. r.), Hana Dragar (violina, 3. r), Lovro Bone (tolkala, 5. r.), Jakob Hribar (trobenta, 3. r.), Manca Penca Kocjan (violina, 5. r.), Anže Kostanjevec (evfonij, 4. r.), Eva Erazem in Ema Slak (klavirski duo, 5. r.), Kristina Klančar (rog, 8. r.) in Matic Zoran (harmonika, 8. r.). Na klavirju sta jih spremljala prof. Manca Kranjec Trček in prof. Zoltan Peter.

Aprila in maja bodo v trebanjski galeriji gostili še štiri glasbene recitale, na katerih pa se bodo predstavi nekdanji učenci Glasbene šole Trebnje, ki šolanje nadaljujejo bodisi na ljubljanskem Konservatoriju za glasbo in balet bodisi na akademiji doma ali tujini. 13. aprila se bosta predstavila trobentač Matej Kravcar in sopranistka Iris Bečaj, 20. aprila pripravljajo glasbeni recital s klavirskim duom Jano Stojnšek in Ambrožem Rotom ter harmonikašem Nejcem Grmom, 4. maja bodo gostili basista Jana Kuharja, blokflavtistko Kristino Gregorčič in čembalista Thysa Grobelnika, niz glasbenih recitalov pa bodo sklenili 25. maja s klarinetistom Jernejem Korbarjem in tolkalcem Janom Čibejem.

»Ponosna sem, da je iz majhne šole izšlo kar veliko že priznanih umetnikov in pa tistih, ki se še izobražujejo, pa bodo to še postali,« ob zasnovanih glasbenih recitalih, ki bodo zagotovo glasbena poslastica za obiskovalce, še pravi Mihelčič Gregorčičeva.

