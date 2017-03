Skrb za čisto okolje z ogrevanjem s toplotno črpalko

17.3.2017 | 14:20

Kronoterm – največji slovenski proizvajalec varčnih toplotnih črpalk

Možnost priklopa toplotne črpalke na internet; enostavno upravljanje in servis na daljavo z aplikacijo Cloud.Kronoterm

Toplotna črpalka Kronoterm – zrak/voda

Toplotna črpalka pridobi od 50 pa celo do 80 % vse potrebne energije za ogrevanje iz okolice (brezplačno), preostali del pa je električna energija. Poleg tega pa s takim ogrevanjem odločilno vplivamo na zmanjšanje emisij CO2 (do 100 % manjše emisije), kar zagotavlja, da bomo mi in naši otroci lahko živeli v čistejšem okolju. Po zaključku ogrevalne sezone je pravi čas, da razmišljamo o učinkovitosti našega ogrevalnega sistema – jo lahko še izboljšamo, ob tem privarčujemo ter še poskrbimo za čistejše okolje?

Podjetje Kronoterm ponuja rešitve ogrevanja prostorov in gretja sanitarne vode s toplotnimi črpalkami za vse vrste objektov – novogradnje, starejše gradnje, večstanovanjske in industrijske objekte. Toplotne črpalke Kronoterm so na voljo za vse naštete toplotne vire z najboljšim izkoristkom za vaše potrebe. Njihova tehnična podpora in svetovanje vam bosta tudi s strokovnim ogledom vašega objekta zagotovila najboljšo izbiro toplotne črpalke za vaše potrebe. S svojo izbrano mrežo visoko kvalificiranih monterjev pa bodo poskrbeli tudi za kvalitetno izvedbo in vaše končno zadovoljstvo.

Kronoterm je slovenski proizvajalec in ponudnik toplotnih črpalk z več kot 25 letno tradicijo, z več kot 50.000 zadovoljnimi uporabniki toplotnih črpalk za najrazličnejše sisteme in potrebe. Lastna proizvodnja in servis vam zagotavljata dolgoročno in hitro rešitev v primeru kakšnih težav. Dolgoročne in kakovostne rešitve pa zagotavljajo z lastnim razvojem v svoji laboratorijski enoti. Kakovost in učinkovitost njihovih premium produktov potrjujejo tudi številna prejeta priznanja in certifikati najuglednejših svetovnih inštitucij.

Več na www.kronoterm.com

Oglasno sporočilo