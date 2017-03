Podpisali pogodbo za obnovo ceste Žvirče-Polom

Žužemberški župan Franc Škufca in predsednik uprave CGP Novo mesto Martin Gosenca sta si po podpisu pogodbe segla v roke.

Podpisa pogodbe sta se udeležila tudi direktor žužemberške občinske uprave Jacques Gros in svetnik Jože Papež.

Poleg ceste Žvirče-Polom bodo uredili tudi 220 m ceste od naselja Lazina proti Hribu pri Hinjah.

Hinje - Občina Žužemberk nadaljuje z urejanjem lokalnih cest na njenem obrobju. Danes dopoldan sta župan Franc Škufca in predsednik uprave CGP Novo mesto Martin Gosenca podpisala pogodbo za rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste Kleč-Polom-Žvirče ter ureditev priključka naselja Hrib pri Hinjah na regionalno cesto.

Vrednost obeh projektov znaša dobrih 167 tisoč evrov brez DDV, zaključena pa naj bi bila do septembra naslednje leto. Polovico denarja bo prispevala država, preostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna. Na javnem razpisu so za izvajalca izbrali novomeški CGP, ki je oddal najugodnejšo ponudbo. »Županu in občini se zahvaljujem za izkazano zaupanje. To je že tretji projekt v treh letih na isti cesti, ki ga mi izvajamo. Verjamemo, da bomo to v dogovorjenem roku naredili,« je povedal Gosenca.

Občina Žužemberk se je urejanje ceste postopoma lotila že pred dvema letoma. Preostalo jim je le še okoli 1600 m makadamske ceste, ki je v slabem stanju, saj se ob vožnji vozil se dviga prah, ob večjih neurjih pa se pogosto pojavijo udarne jame. Kot pravi žužemberški župan, bodo tako uredili celoten odsek v njihovi občini. »Mislim, da bo cesta pripomogla k boljši povezanosti in logistiki ter nenazadnje tudi omogočila boljše pogoje naših občank in občanov,« je dejal Škufca.

Slab kilometer ceste poteka tudi na območju občine Kočevje. Kot je dejal Škufca, imajo od njih zagotovilo, da se bodo lotili obnove. S tem bo cesta v celoti asfaltirana.

