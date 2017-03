Zbirajo hrano. Lahko prispevate?

17.3.2017 | 21:15

Slika je ilustrativna. (Arhiv DL)

Ljubljana - Jutri, 18. marca, bodo prostovoljke in prostovoljci območnih združenj Rdečega križa Slovenije od 8. do 20. ure v 27 Mercatorjevih prodajalnah po Sloveniji ponovno pozdravljali kupce s povabilom: »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?« Samo prejšnji mesec so zbrali več kot 12 ton prehranskih in higienskih izdelkov, ki so jih razdelili ljudem v svojem kraju in okolici, so sporočili iz Rdečega križa Slovenije.

»Za Platona je bilo vse, kar je dobro, tudi lepo, čemur zlahka pritrdijo prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa Slovenije, ki v določenih Mercatorjevih prodajalnah enkrat na mesec zbirajo hrano za svoje sosede iz bližnje in daljne okolice, ki so se znašli v stiski. Iz svojih izkušenj dodajajo še, da je dobro lepo za vse. Za tiste, ki prejemajo in tiste, ki dajejo. Prostovoljci povedo, da se veliko mimoidočih ob pogledu na polne vozičke hrane spomni na mnenja strokovnjakov, ki pravijo, da je tudi brez podrobnih analiz in raziskav jasno, da je v Sloveniji s svojim delom vedno težje preživeti. Kar pomeni, da je vedno več ljudi, ki jih življenje sili, da trkajo na vrata humanitarnih organizacij za osnovne življenjske potrebščine,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Revščina je pri nas že pred leti postala vsakdan več kot četrt milijona ljudi, tako da v Rdečem križu Slovenije potrebujejo še veliko več hrane kot 3.200 ton, kolikor so jo razdelili lani. »In ne samo hrane, potrebujemo ljudi, ki so pripravljeni kot prostovoljke in prostovoljci skupaj z nami pomagati svojim bližnjim in tudi malo bolj oddaljenim sosedom ter enkrat na mesec kupce v določenih Mercatorjevih prodajalnah, pozdraviti s stavkoma: Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?,« so dejali.

Vse, ki vas bodo to soboto tako pozdravili v eni od Mercatorjevih prodajaln, vabijo, da ob odhodu iz trgovine izročijo prostovoljkam in prostovoljcem vašega območnega združenja Rdečega križa prehranski ali higienski izdelek za svojega znanega ali neznanega soseda v stiski. Dodajajo, da vsak izdelek šteje: pločevinka predelane hrane, kozarec vložene zelenjave, steklenica olja ali zavitek riža, otroška hrana, pralni prašek, zobna pasta ali izdelek po vaši izbiri.

In kje lahko prispevate na območju JV Slovenije? V Supermarketu Boštanj, Hipermarketu Brežice, Supermarketu Črnomelj, Supermarketu Grosuplje, Supermarketu Ivančna Gorica, Supermarketu Litija, Marketu Gala Metlika in Hipermarketu Novo mesto Bršljin.

M. Ž.