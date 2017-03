Izdelovali papirnate rože

17.3.2017

Leskovec pri krškem - Na osnovni šoli Leskovec pri Krškem smo 13. marca v sodelovanju s KD Leskovec pri Krškem izvedli delavnico izdelave papirnatih rož. Delavnico so vodile gospe iz skupine za ročna dela, ki deluje v okviru sekcije za ohranjanje kulturne dediščine (SOKD).

S svojimi spretnimi rokami, zagnanostjo in veliko znanja so nam bile v veliko pomoč in poduk novih veščin Helena Prevolšek (vodja skupine), Nives Kodrič, Slavica Koprivnik in Karolina Cizerle. Delavnico smo izvedli v vseh treh drugih razredih.

Material za izdelavo rož je prispevalo kulturno društvo, gospe pa svoj prosti čas ter delo v želji in upanju, da kulturna dediščina tudi v bodoče ne bo odšla v pozabo.

V imenu OŠ Leskovec pri Krškem se zahvaljujemo vsem izvajalkam delavnic in domačemu kulturnemu društvu za podporo in sodelovanje. Upamo in želimo si, da bi tudi v bodoče našli skupne interese in dejavnosti, ki bi prispevale k takemu sodelovanju, ki se nam zdi zelo pomembno tako na področju ohranjanja kulturne dediščine, kakor tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja.

Klavdija Mirt, Marta Kink in Eva Kink Žerjav

Galerija