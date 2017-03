Gorela suha trava in podrast

17.3.2017 | 20:00

V naselju Gradenc v občini Žužemberk je petnajst minut pred enajsto dopoldan gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Žužemberk so pogasili požar na površini tisoč kvadratnih metrov.

Suha trava in podrast je tri kasneje v Slovenski vasi v občini Brežice. Požar v izmeri okoli dvesto kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Obrežje in Velika Dolina.

Zagorel elektroenergetski vodnik

Ob 09.12 je v Dovškem v občini Krško zagorel elektroenergetski vodnik zaradi padca veje pri podiranju drevja. Gasilci PGE Krško so drevo podrli in odstranili.

Dve osebi ujeti v dvigalu

V dvigalu na Bohorski cesti na Senovem sta ob 9.22 obstali dve osebi. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so ju rešili s tehničnim posegom.

M. Ž.