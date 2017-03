FOTO: Materam in ženam

18.3.2017 | 08:15

Otroci iz vrtca Krkine Lučke

Župan Dušan Krštinc

Otroška folklorna skupina Brbučki

Straža - Kulturno umetniško društvo Straža je včeraj popoldne povabilo na prireditev Materam in ženam, ki jo tradicionalno pripravlja ob dnevu žena in materinskem dnevu. Tako so se v povsem polni dvorani starškega kulturnega doma materam in ženam za njihov trud, vsakdanje skrbi in delo zahvalili s prijetnim programom, v katerem so nastopili malčki vrtca Krkine lučke, učenci osnovne šole Vavta vas in otroška folklorna skupina Brbučki, Plesni klub Novo mesto in otroška glasbena skupina Glasbene šole Lipičnik.

Vse zbrane je nagovoril straški župan Dušan Krštinc, ki je se ob razmišljanju o vlogi ženske in matere v današnjem svetu spomnil na Cankarjevo črtico Skodelica kave. »Zdi se mi, kot da je v tem odlomku opisana vsa zgodovina žensk in njihovo mesto v družbi. Cankarjeva mati pooseblja vso poteptanost, zatiranost žensk in njihovo hrepenenje po lepšem jutri. Dolgoletna zatiranost in poniževanje njihove vloge v življenju jih je kalila in krepila v prepričanju, da si morajo izboriti svoje enakopravno mesto v družbi. Vemo, da jim je to v veliki večini uspelo in da danes ženske s svojim delom in delovanjem stopajo v korak z moškimi. Zavedati pa se moramo, da je po svetu še veliko zatiranih in pomoči potrebnih žensk,« je povedal župan.

Predsednik KUD Straža Andrej Šenica pa je vsem predstavnicam nežnejšega spola zaželel, da si praznik privoščijo večkrat na leto, saj si ga zaslužijo.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

