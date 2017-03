Semiški devetošolci nastopili z igro Zarja in Svit

18.3.2017 | 11:30

Semič - V navadi je že, da semiški devetošolci ob zaključku osnovne šole pripravijo igro, s katero se predstavijo občinstvu, z izkupičkom pa gredo na izlet. Tako je bilo tudi letos in včeraj so z dramsko igro z naslovom Zarja in Svet premierno nastopili v Kulturnem centru Semič.

Kot je bilo običajno doslej, je bil tudi tokrat Kulturni center poln do zadnjega kotička. Igro, ki jo je napisala slovenska dramatičarka Tjaša Miselj, so devetošolci z mentorico in režiserko Anjo Petrovčič nekoliko priredili in navdušili gledalce.

Zaigrali so Ema Nemanič, Ana Sever, Kristjan Kofalt, Emilio Hidanovič Stariha, Blaž Jurejevčič, Alen Golobič, Ana Juntez, Hana Pašič, Manca Bremec in Tea Jurenec.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

